Servidor

Pedro Paulo busca verbas extras para quitar 13º: 'Só com orçamento, a prefeitura quebra'

Secretário declarou que data de pagamento sairá em breve, mas será divulgada com responsabilidade. E ressaltou risco para as finanças em junho se o abono for quitado agora, quando o município ainda não tem recursos suficientes para todas as despesas

Publicado há 1 dia