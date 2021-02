Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 18/02/2021 12:50

O pacote de austeridade que o governo carioca preparou só será enviado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro após o almoço que o prefeito Eduardo Paes (DEM) terá com vereadores na próxima segunda-feira.A ideia do chefe do Executivo do Rio é, primeiro, apresentar os projetos que compõem esse conjunto de medidas de ajuste fiscal para depois encaminhar as mensagens ao Legislativo Paes quer detalhar as propostas aos parlamentares e mostrar o cenário difícil das finanças da cidade, reforçando assim suas justificativas para aprovação das medidas.Serão entregues à Camara um projeto de Emergência Fiscal, que se assemelha inclusive ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Estado do Rio e também prevê um teto de gastos, uma reforma tributária (desburocratizando as regras) e, por fim, uma reforma da previdência municipal, com previsão de aumento da alíquota de contribuição dos servidores de 11% para 14% --