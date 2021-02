Prefeito Eduardo Paes falou sobre alguns dos projetos que chegarão à Câmara Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 19/02/2021 05:40

O programa de Emergência Fiscal que compõe o pacote de austeridade que o prefeito Eduardo Paes (DEM) enviará à Câmara Municipal terá gatilhos para evitar o descumprimento da lei. O texto prevê o corte de despesas em períodos de crise. Paes disse que a medida "estabelece regras mais firmes para a gestão fiscal da cidade".

"A gente não pode permitir mais que aconteça o que aconteceu nos últimos quatro anos, quando não só a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não foi cumprida, como também elementos básicos não foram observados. Então, toda vez que se chegar a um determinado nível, haverá uma espécie de acionamento de gatilhos que nós vamos criar", declarou o prefeito.

Publicidade

Ele acrescentou que as medidas da emergência fiscal já estão sendo tomadas, mas que a ideia é formalizar por lei. "No caso por exemplo das medidas de emergência fiscal são medidas que já saíram no dia 1º de janeiro. O que nós queremos é tornar essas medidas permanentes. Não é admissível por exemplo que você tenha o gasto de pessoal tendo atingido, com os 3 poderes, 60% das despesas da prefeitura, e não há qualquer redutor para por exemplo encargos especiais e cargos em comissão", pontuou.

"Então, são medidas que a gente já está tomando, já estão em vigor, mas que agente quer que se transformem em legislação para evitar que aconteçam absurdos como aconteceu no governo Crivella", acrescentou.

Publicidade

Paes lembrou ainda outros projetos que chegarão ao Legislativo na semana que vem. "Estamos encaminhando uma lei que é uma espécie de lei de desburocratização. Uma lei que reproduz muito o que tem da lei federal hoje, buscando facilitar os empreendedores pedirem alvará para o exercício das suas atividades econômicas", disse ele, citando também o 'Reviver Centro', que será encaminhado na próxima segunda-feira.

Sobre o Plano Diretor, o chefe do Executivo deve demorar um pouco mais para encaminhar a mensagem: "Precisa de debates, a gente deve encaminhar isso ate início de maio".