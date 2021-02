Além dos PMs, o projeto alcança outros agentes de segurança pública Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 16:53

Começou a tramitar em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) um projeto de lei para que militares e os demais agentes de segurança pública do Estado entrem no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19. O PL 3606/2021 já recebeu apoio de outros 24 parlamentares, que assinaram pela urgência da votação em plenário.



O texto é de autoria do deputado Charlles Batista (PSL). De caráter impositivo ao Executivo, o projeto beneficia policiais militares e civis, polícia penal e agentes do Degase, que deverão comprovar o efetivo exercício do cargo ou função durante a vigência do decreto de calamidade na saúde pública estadual, para que possam gozar da prioridade na vacinação.



"Agentes de segurança pública dedicam suas vidas a servir e proteger a população, mesmo em exposição constante à covid-19. É urgente que sejam vacinados, são merecedores de reconhecimento e proteção legal", justifica o autor.