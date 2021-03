Sessão Deliberativa Remota (SDR) do Senado Federal realizada a partir da sala de controle da Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen) Pedro França/Agência Senado

O Senado manteve o texto aprovada pela Câmara. Na outra casa legislativa, o relator da matéria, deputado Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM), incluiu na MP (que abrangia os segurados do INSS) os servidores civis, militares e profissionais da iniciativa privada.

VALIDADE ATÉ 31 DE DEZEMBRO



A validade do benefício é até o dia 31 de dezembro deste ano. No ano que vem, a menos que uma prorrogação seja aprovada, a margem voltará a ser de 35%.



Dos 40% da nova margem permitida, 5% serão destinados exclusivamente para: amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou utilização com finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

A margem consignada permanecerá estendida depois de 31 de dezembro deste ano caso o beneficiário tiver parcelas de amortização somadas superiores a 35% devido a empréstimos feitos anteriormente.