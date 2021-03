Fazenda lançou plataforma que permite verificar as projeções de repasses às cidades Ricardo Cassiano

Publicado 12/03/2021 12:28

O governo estadual repassou nesta semana R$ 176 milhões para os 92 municípios fluminenses. O depósito, realizado pela Secretaria de Fazenda, refere-se ao montante arrecadado no período de 1 a 5 de março. Os valores correspondem à distribuição de parte da arrecadação de ICMS e IPVA e de royalties do petróleo.



O total depositado no mês de março foi de R$ 341 milhões. Desde o início deste ano, ao adicionar as cotas-parte e os repasses relacionados às transferências federais e à receita diretamente arrecadada pelo Estado, os municípios receberam um total acumulado de R$ 3,11 bilhões, informou a Fazenda.

Agora, será possível consultar as projeções de valores a serem recebidos pelas cidades fluminense. Na quinta-feira, o governo lançou a ferramenta de Estimativa de Repasses do Estado aos Municípios do Rio de Janeiro.