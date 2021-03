Cursos da Enap foram encomendados pela Secretaria Especial de Assuntos Federativos, da Presidência da República Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:09

Gestores municipais poderão contar, no segundo semestre, com capacitações gratuitas oferecidas pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A Enap vai montar 24 cursos na modalidade de Ensino a Distância (EaD) com informações e orientações sobre temas relacionados à gestão de cidades.

O intuito é preparar os administradores para temas que envolvem os municípios, como orçamento, passo a passo para a contratação de uma obra e até orientá-los sobre como agir em uma emergência de saúde.



O programa estará disponível no site da Escola Virtual de Governo (EV.G) no segundo semestre deste ano. O conteúdo poderá ser acessado por prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e suas equipes.

Os cursos foram encomendados pela Secretaria Especial de Assuntos Federativos, da Presidência da República, e fazem parte do Programa de Formação do Novo Prefeito + Brasi.

Segundo a Enap, um Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado no início deste mês garantiu o repasse de R$ 934 mil para a elaboração e produção dos cursos.



A Escola Nacional de Administração Pública informou ainda que, informações sobre recursos financeiros e consórcios para a gestão municipal, e orientações sobre como usar a Plataforma + Brasil para a formalização de convênios, contratos de repasse e outras transferências da União serão alguns dos temas abordados.



"Além dos 24 cursos, serão ofertados os Guias de 100, 200 e 365 dias de gestão municipal, com orientações de gestão, legislação atualizada e boas práticas para o início do ciclo de quatros anos de mandato, visando garantir a prestação dos serviços públicos à população. As publicações serão produzidas em formato PDF e poderão ser impressos. O conteúdo será basicamente o mesmo dos cursos on-line", divulgou a Enap.

Diretor de Desenvolvimento Profissional da Enap, Paulo Marques ressaltou que o objetivo do programa é capacitar os administradores, "principalmente os mais de 60% de prefeitos que estão em primeiro mandato, a enfrentarem os desafios da gestão municipal".

"Daremos a eles, de forma gratuita, direta e acessível, ferramentas para enfrentar os principais problemas e desafios do momento", afirmou Marques.



CAPACITAÇÃO JÁ COMEÇOU



A Enap já vem promovendo cursos de capacitação para prefeitos de todas as regiões do país desde janeiro deste ano. As três primeiras turmas já concluíram as atividades e duas estão em andamento. No segundo semestre, deverão ser formadas mais cinco turmas, com prefeitos e vice-prefeitos, totalizando 500 alunos.