Ato da União dos Policiais do Brasil (UPB) em Brasília. Mobilização foi em todo o país Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 23/03/2021 06:00

As articulações que servidores públicos já iniciaram no Congresso Nacional somadas ao atual cenário de agravamento da pandemia da covid-19 podem mudar o curso da reforma administrativa (PEC 32) na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já sinalizou algumas vezes ao mercado que a votação da proposta deve ser concluída em dois meses. No entanto, nos bastidores, a avaliação é outra.

Fontes indicam que a pressão das carreiras, sobretudo das forças de segurança de todo o país, deve surtir efeitos no Parlamento, pelo menos, neste momento. Com isso, nessa visão, a análise do texto pode atrasar e não seguir o cronograma previsto por Lira.

Isso porque deputados temem mais desgastes com policiais e os demais agentes após a aprovação da PEC Emergencial, que permite o congelamento de salários e concursos.

De acordo com cálculos apontados pelas entidades, a proibição a reajuste poderá valer por 15 anos, levando em conta já 2021 (as reposições salariais já estão vetadas).

ADESÕES PELO PAÍS

Presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (Fenadepol), Tania Prado disse à coluna que o momento é inoportuno para fazer qualquer mudança na Constituição.

“O parlamentares deveriam concentrar esforços para resolver problemas de vacinação no país e buscar formas de controlar a pandemia”, declarou.