Câmara do Rio deve votar PL 61 hoje em primeira discussão

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 08/04/2021 05:50

A expectativa é que a Câmara Municipal do Rio vote hoje, em primeira discussão, a Reforma da Previdência (PL 61) do governo Paes. O texto chegou a ser debatido na terça-feira e ontem — até ser retirado de pauta após apelo de alguns vereadores.

Agora, o trabalho da oposição será na tentativa de impedir o aumento da alíquota previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Tarcísio Motta (Psol) ressaltou que essa é a prioridade, mas também afirmou que a bancada cobrará do Executivo um calendário de pagamento da dívida que a prefeitura acumula com o Funprevi.

"Primeiro, queremos derrubar o aumento do desconto. Segundo, que a prefeitura apresente um cronograma de pagamento dessa dívida. O PL 61 revoga a anistia dessa dívida, mas não estabelece prazo".

A bancada do Psol ainda trabalha nessa emenda. Motta sinalizou ainda que a sugestão pode ser apresentada só na segunda votação, prevista para a próxima semana: “Devido ao atropelo do governo, pode ser que a gente só consiga apresentar na segunda discussão do projeto e não nesta quinta (hoje)”.

‘LEI DE TRANSPARÊNCIA É IGNORADA'

Presidente do Sindicato Carioca dos Fiscais de Rendas e conselheira eleita do CAD do Previ-Rio, Jane Castello reclamou que “o governo não forneceu os estudos que demonstram os dados (de economia com a reforma): “A Lei de Transparência está sendo ignorada”.