Depósito alcançará os 465.100 servidores ativos, inativos e pensionistas Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 10:26

O funcionalismo estadual receberá o pagamento do salário de março no dia 14 de abril, próxima quarta-feira. O governo fluminense, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), confirmou o depósito para os 465.100 servidores ativos, inativos e pensionistas.

"Apesar do feriado prolongado instituído para conter o agravamento da pandemia da covid-19, o estado cumprirá com o calendário oficial, que estabelece que os pagamentos devem ser efetivados até o décimo dia útil do mês", informou.



O valor líquido da folha de março é de R$ 1,82 bilhão. Os pagamentos serão efetuados ao longo do dia 14, mesmo após o término do expediente bancário.