Textos entram em discussão na Câmara do Rio Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 13/04/2021 05:00

A Câmara Municipal do Rio vota hoje, em primeira discussão, o projeto do governo Paes que aumenta o desconto previdenciário do funcionalismo de 11% para 14% e eleva a contribuição patronal de 22% para 28%.

Há expectativa de aprovação do texto. Caso de fato a medida passe, o Executivo estima uma economia anual de R$ 200 milhões, sendo de R$ 100 milhões em 2021, já que a nova alíquota só poderá valer a partir do segundo semestre.

Também irá ao plenário da Casa a proposta — do Poder Executivo — que cria a previdência complementar para servidores que ganham acima do teto de R$ 6.433,57.

Enquanto dentro do Palácio Pedro Ernesto os vereadores estarão debatendo as matérias, do lado de fora as categorias participarão de ato contra a reforma.