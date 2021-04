Medida busca encontrar soluções para hospital da corporação, que atende os policiais militares Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 05:00

O Fundo de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Fuspom) pode passar por um pente-fino. É o que pediu o deputado estadual Filippe Poubel (PSL) em requerimento de informações encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo. A intenção é buscar soluções para problemas encontrados nos hospitais da corporação.

No ofício, o parlamentar solicita uma análise detalhada dos contratos e uso de recursos do Fundo de Saúde da Polícia Militar (Fuspom) no período entre 2019 e 2021.



Ele aponta sucessivas queixas de policiais e suas famílias em relação ao atendimento prestado no Hospital Central (HCPM) e Hospital da Polícia Militar em Niterói (HPM-Nit).



"São milhões repassados ao Fuspom mensalmente, mas os hospitais estão sucateados, com péssimo atendimento. Recebo reclamações diariamente", afirmou o autor do requerimento.



No ofício enviado ao comandante-geral da PM, o deputado diz ainda que o portal da transparência não disponibiliza todas as informações necessárias aos cidadãos, gerando dúvidas sobre os processos licitatórios contratados pela corporação.