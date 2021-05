Reunião desta segunda-feira contou com representantes da Petrobras Reprodução

Publicado 24/05/2021 19:26 | Atualizado 24/05/2021 19:35

Durante audiência realizada hoje pela CPI instalada na Alerj para apurar a queda na arrecadação das participações especiais no Estado do Rio, o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo (Cidadania), sugeriu à Petrobras que a concessionária passe a comunicar ao governo fluminense, com um ano de antecedência, sobre os abatimentos feitos para os devidos repasses.

O pedido tem como objetivo evitar repetir o prejuízo que o estado teve nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, com a queda de R$ 800 milhões na arrecadação de royalties e participações.

Nos dois primeiros meses de 2020, o valor de arrecadação chegou a R$ 2,89 bilhões, e no mesmo período de 2021, ela caiu para R$ 2,14 bilhões. A CPI criada por projeto de resolução foi motivada pela diminuição dessa receita.



"Percebemos algumas contradições como na própria norma que deu interpretação dúbia. A norma diz que a exploração é abatida no momento que a concessionária quer. A redação desta norma não está digna com o grau de relacionamento e respeito que se deve ter com as instituições. A Petrobras deveria avisar ao Estado com um ano de antecedência sobre esses abatimentos das explorações. Isso deveria estar programado no plano de desenvolvimento do campo para evitar prejuízo ao Estado e municípios", afirmou o parlamentar.



Na audiência de hoje, a estatal foi questionada sobre a forma pela qual vem abatendo valores significativos dos cálculos das transferências dos recursos das participações especiais destinadas ao Rio.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Representantes da concessionária também anunciaram perspectivas de novos investimentos e prestaram contas sobre decisões judiciais que determinaram medidas para aumentar a transparência da fiscalização dos órgãos estaduais.

O diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras, Roberto Ardenghy, abriu a reunião informando que o setor de óleo e gás vai crescer expressivamente até 2024 no estado.

Segundo Ardenghy, o Rio será responsável por 84% da produção de petróleo da Petrobras: "Atualmente, 80% da nossa produção já é feita aqui. Produzimos, por dia, aproximadamente 2 milhões de barris de petróleo no Rio. Isso demonstra o quanto o estado é valorizado pela Petrobras".

O presidente da CPI, no entanto, lembrou que, em 2016, quando o Rio enfrentou a sua maior crise financeira, a Petrobras, "sem avisar previamente", deixou de repassar recursos de participações especiais.

"A nossa segunda maior receita, depois do ICMS, são os royalties e participações e a Petrobras, mesmo sabendo disso, não nos informou, previamente, que a nossa arrecadação em um trimestre seria nula. É preciso que haja um sistema de comunicação respeitoso com o estado para que se avise previamente situações como está", declarou.



Em resposta, o gerente geral de Representação e Negociação Externa da Petrobras, Cristiano Gadelha, disse que a empresa cumpre medidas e práticas definidas em regulamentação e que a Petrobras não vê empecilhos em aplicar essa comunicação, desde que seja alterada na regulação.



"As projeções que apresentamos hoje são dados sigilosos, mas foram divididos com a comissão para a melhoria do diálogo com essa Casa Legislativa. Adianto que cumprimos uma série de práticas em conformidade com a regulação, mas reconheço que pode haver atualização dessa regulamentação com a ANP", afirmou.

METODOLOGIA

Na próxima segunda (31), a CPI fará nova reunião com a Petrobras para saber a metodologia usada pela concessionária para a depreciação e também a previsão de abandono de um poço de petróleo e de uma plataforma.