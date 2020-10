Bondinho do Pão do Açúcar é um dos campeões de visitas turísticas do Rio Imprensa Bondinho Pão de Açucar

Por O Dia

O refluxo da epidemia de coronavírus na Europa, o aumento da cotação do dólar, o crescimento do número de desempregados para o assustador patamar de 14 milhões de pessoas são sinais suficientes para que tomemos cuidados redobrados com as nossas finanças pessoais e públicas. O estado do Rio de Janeiro depende da pujança da área de petróleo e gás, mas também pode tirar vantagem do seu potencial turístico após a aplicação bem sucedida de uma das vacinas contra o vírus, ainda tem teste. Um exemplo: Com a flexibilização das medidas de isolamento social por parte do poder público, muitas famílias começaram a planejar viagens para dentro do estado do Rio. É o que revela uma pesquisa do Instituto Fecomércio (IFec RJ) sobre os planos dos fluminenses com relação ao turismo. A sondagem também mostra que, entre os que pretendem deixar a cidade por mais de um dia, 71,1% não haviam programado a viagem antes da pandemia e somente 28,9% informaram que já estavam com esse planejamento.



ONDE FICAR



Levantamento do Instituto Fecomércio RJ, com 552 fluminenses, sobre viagens de turismo, mostra que 52,2% dos pesquisados pretendem ficar em hotéis, pousadas e hostels. Casa ou apartamento alugado, 22,9%; casa ou apartamento de conhecido ou da família, 20,2%; e casa ou apartamento próprio, 3,2%. O principal meio de transporte para o destino escolhido será o carro próprio (56,9%), avião (20,2%), ônibus (10,3%) e carro alugado (7,1%).

Sessão pipoca

Eduardo Paes e Luiz Carlos Divulgação/Ascom Luiz Carlos Ramos Filho

De bem com a vida depois de analisar as pesquisas, só se prende o agitado Eduardo Paes pelo estômago. Para que ele sossegasse na exibição de um filme sobre proteção animal, o presidente da Comissão de Direitos dos Animais, Luiz Carlos Ramos filho, providenciou pipoca e guaraná. Dudu comeu os dois potes, o dele e o do coleguinha. Guloso.

Nilcemar cheia de moral

Nilcemar Nogueira, ex-secretária de Cultura do Rio, acaba de sair na lista das 50 pessoas mais influentes em museus no mundo, ao lado de Loni Bunch – Secretário Geral do Smithsonian, em Washington DC, EUA; Tim Reeve – Diretor do Victoria & Albert Museum, em Londres; Mallika Ahluwalia – Diretora do Partition Museum, na Índia, e muitos outros.

TCE pune prefeito

Por força de representação do vereador de Japeri Helder Pedro (PSC), o Tribunal de Contas multou o prefeito Cezar Melo em R$ 10.665,00, por falta de transparência nos contratos do fundo municipal de Saúde.

PICADINHO

"2 Pais", peça de teatro que aborda o universo LGBTQIA+ e a surdez, foi selecionada pelo programa Bossa Nossa, da Benfeitoria. A campanha de arrecadação começa dia 10.



Aeroporto Santos Dumont deve receber 82,7 mil viajantes durante feriado de Finados.

Detran.RJ prorroga prazo para licenciamento de veículos para o dia 30 de novembro.