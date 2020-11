Imagem ilustrativa Arquivo Agência Brasil

Por Sidney Rezende

Publicado 28/11/2020 06:00

Causou revolta entre os políticos da Câmara de Vereadores do Rio e da Alerj um vídeo que circula nas redes sociais exibindo o espancamento de uma criança de aparentemente 6 anos de idade. Empunhando fios elétricos, a mulher, ao que tudo indica mãe da menina, dá tapas na cara e no corpo da pequena. Já sangrando, a garota pede pelo fim da agressão, em vão. A vereadora Verônica Costa (DEM) ficou chocada com as imagens e pediu providências das autoridades. "Aquilo mexeu comigo. Precisamos espalhar esse vídeo até que a mãe seja encontrada e a justiça seja feita. Precisamos debater mais o assunto. Ao longo dos últimos 30 anos dediquei minha vida pública à defesa das crianças. Vejo que muitos pais descontam suas frustrações nas crianças. Faço campanha nas ruas contra violência em que a mulher é vítima, contra a pedofilia e contra a criança. Temos poucas políticas públicas efetivas que tratem desta pauta".



REVOLTA



A deputada estadual e ativista em defesa da criança e do adolescente, Mônica Francisco (PSOL), também ficou revoltada. "Há mais de 30 anos está em vigor no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estado tem obrigação de garantir a proteção integral das nossas crianças e impedir que elas sofram qualquer tipo de violência física, psicológica ou sexual". Para a vereadora Teresa Bergher (Cidadania), "a violência contra a criança não pode ser mais tolerada. É covarde, é cruel e muitas vezes é silenciosa. Deve ser impedida e punida dentro da lei". A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos disse que, na próxima semana, vai procurar o prefeito eleito para discutir novas políticas de defesa de crianças e adolescentes. "As políticas da prefeitura de proteção aos menores devem ser discutidas. Precisa-se fazer um amplo debate para que se possa oferecer amparo a estas crianças e impedir que pessoas descontroladas continuem espancando crianças a pretexto de educar”.

Mortes de gatos são investigadas

Doze gatos foram mortos, essa semana, no centro administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura do Rio. O presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara, Luiz Carlos Ramos Filho, encaminhou ofício à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e à Subsecretaria de Bem Estar Animal cobrando rigor nas investigações. Ramos Filho recebeu denúncias de que foi feita desratização no prédio principal da Prefeitura com um produto altamente tóxico. “As protetoras vinham tentando impedir o uso deste veneno, mas não foram ouvidas e o resultado é esta matança de seres indefesos. Até quando?”, lamenta.

Transporte intermunicipal

Projeto de lei do deputado Dionísio Lins, aprovado esta semana na Alerj, autoriza taxistas autônomos, independente de cooperativas ou associações a realizar transporte intermunicipal de passageiros no estado do Rio. O serviço deverá exclusivamente ter origem no município de licenciamento e emplacamento do veículo, e os táxis só poderão realizá-lo com os taxímetros ligados no trajeto de ida e volta para outros municípios.

Estilo Trump

Derrotados pelas urnas, os candidatos a vereador pelo Rio, Jimmy Pereira, Ítalo Ciba e Vicente Reis querem a recontagem dos votos. Pedem que os internautas assinem petição virtual para impugnar as eleições.

PICADINHO

O São Gonçalo Shopping e o Pátio Alcântara arrecadam, até dia 4, brinquedos em bom estado que serão doados, respectivamente, para a Creche Mães Trabalhadoras e Craques do Amanhã, instituições localizadas em São Gonçalo.



O Instituto Evoé, que cuida dos teatros Riachuelo e Prudential, criou o projeto gratuito “Experimentos Artísticos”, para despertar o interesse de crianças e jovens de ONGs, escolas e abrigos para o teatro. As duas primeiras videoaulas, para faixas etárias distintas, já está no ar, pelo Youtube.

Brasilcap, empresa da BB Seguros, realiza sorteio no dia 2 que oferece prêmio de até R$ 25 milhões, o maior da história da capitalização no Brasil.