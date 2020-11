Na cidade do Rio, 99 candidatos a vereador aguardam julgamento de recurso Divulgação - TSE

A eleição municipal de 2020 escancarou uma fratura exposta, no Rio de Janeiro e no Brasil, que demonstra a quantas andam os valores éticos, morais, legais, jurídicos e políticos. Nunca foram registradas tantas denúncias nos órgãos competentes. As acusações, a maioria com fundamento, mobilizaram o Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral e até o Tribunal de Contas do Estado. São tantos exemplos de questionamentos - de toda a ordem -, que fica difícil fazer uma lista completa. Entre os candidatos a vereador do município do Rio, 147 tiveram situação indeferida, sendo que 99 desses aguardam julgamento de recurso. Estão pendurados aguardando julgamento políticos influentes como Lindberh Farias (PT) e Otoni de Paula Pai (Solidariedade).



Para a Prefeitura de Campos, após a renúncia de Lesley Beethoven (PSDB), a candidatura de Dra. Carla Waleska (que era sua vice) ainda está pendente de julgamento. Além disso, Jonathan Paes (PMB) e Wladimir Garotinho (PSD) estão como "indeferido com recurso".



Em Duque de Caxias, o prefeito Washington Reis (MDB), que tenta reeleição, está com situação "deferido com recurso". Na capital fluminense, a chapa do PCO que concorre à Prefeitura, com Henrique Simonard e Caetano Sigiliano, está em situação indeferida com recurso e aguarda julgamento por instância superior.

O prefeito de Nova Iguaçu foi outro que suou a camisa. O Tribunal Regional Eleitoral chegou a indeferir o registro de candidatura à reeleição de Rogério Lisboa (PP). O motivo alegado pelo juiz Alberto Republicano de Macedo Júnior, da 156ª Vara Eleitoral, é que a coligação a qual Lisboa faz parte teve o registro indeferido.

Ninho do Urubu

O deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL) solicitou na quarta-feira (4) o tombamento do muro com arte grafitada em memória dos dez meninos mortos no incêndio do Ninho do Urubu, em fevereiro do ano passado. A solicitação do presidente da CPI dos Incêndios atende a pedido do parente de uma vítima da tragédia. A intenção é que a pintura entre para a lista daquelas que tem interesse histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, para que o episódio não seja esquecido.

Os preferidos de Freixo

Muitos candidatos do PSOL têm se colocado junto aos eleitores como se fossem os únicos preferidos do deputado federal Marcelo Freixo. Ele não reclama, mas não é bem assim. Freixo acredita que o partido "fará uma boa bancada" e tem acompanhado de perto as candidaturas de Paulo Pinheiro e Mônica Benício para a Câmara Municipal do Rio. "Espero que estejam entre os eleitos", torce o parlamentar do PSOL.

Encruzilhada da campanha

O cientista político Paulo Baía fez uma análise fria do cruzamento de dados de pesquisa de 3 institutos. Ele chegou à seguinte conclusão: "Luiz Lima, Benedita da Silva ou Martha Rocha, para chegarem na segunda posição no dia 15 de novembro, terão necessariamente que ultrapassar o paredão inamovível de fidelidade do eleitor de Marcelo Crivella".

