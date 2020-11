Polícia Federal continuará investigação sobre envolvimento de milicianos na política do Rio. Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 06:00

A Operação Sólon, deflagrada pela Polícia Federal nesta semana, teve como alvo integrantes de uma milícia que atua na Zona Oeste do Rio de olho em cargos políticos nas eleições municipais de domingo. Os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em residências, comitês de campanhas e empresas ligadas aos envolvidos. Ninguém foi preso, já que, pelo código eleitoral, não pode haver detenção de candidatos a menos de 15 dias do pleito e de eleitores a menos de 5 dias do dia de votação.



Recentemente, investigações mostraram que mais de 10 candidatos, na Baixada Fluminense, eram suspeitos de elo com milícias, que impediam a presença de adversários políticos em áreas de seus domínios.



OPERAÇÃO ANTES E DEPOIS DA ELEIÇÃO



Segundo o estudo Mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro, divulgado mês passado, as milícias já controlam 27,7% dos bairros do Rio, totalizando 58,6% da superfície territorial da cidade. São 2,1 milhões de pessoas sob controle desses grupos no município do Rio.



O grave, segundo os investigadores, é que alguns milicianos estão empenhados em recuperar o poder que possuíam anteriormente. O ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, Jerominho, é apenas um dos nomes mais conhecidos. Ele foi detido em 2007, condenado e preso por quase 11 anos acusado de chefiar uma das maiores milícias da capital fluminense. O seu irmão Natalino também está sendo investigado. Quando terminar a eleição, a operação policial ampliará sua atuação no Rio de Janeiro.

Cedae: Pegou mal

Publicidade

Foi muito mal recebida na Alerj a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o "BNDES tem a missão de acelerar a privatização da Cedae". Ele disse que "é um caso típico de água e saneamento, empresa quebrada, povo sem água e sem esgoto, rolando uma dívida enorme. O estado em recuperação fiscal e com aquele ativo lá, que já poderia ter sido privatizado".

A luta dos enfermeiros

Publicidade

Uma pesquisa inédita entre profissionais de enfermagem no Brasil, fornecida pela coordenadora do Laboratório Psico Social da Fiocruz, Janaína Janine, mostra que 97% têm medo de morrer, 60% têm mais de um emprego, 50% tiveram atras salarial e 100% têm medo de contaminar familiares. "Autoridades chamam profissionais da saúde de heróis na TV, mas os tratam como precários e descartáveis", diz o deputado estadual Carlos Minc.

Emprego em empresas fluminenses

Publicidade

Nova pesquisa do Instituto Fecomércio (Ifec RJ) mostra que 6,9% dos empresários fluminenses responderam que o número de trabalhadores em suas empresas aumentou nos últimos três meses. Já para 45,9%, o quadro foi estabilizado, seguido pelos que responderam que houve redução (23,3%) e muita diminuição (23,6%). Apenas 0,2% informaram que existiu um aumento significativo.

PICADINHO

Publicidade

Na próxima segunda-feira (16/11), às 17h, de forma virtual, acontece o lançamento oficial da startup Pinmice, plataforma para otimizar o relacionamento entre hotéis e empresas e agências realizadoras de eventos. A transmissão será pelo canal Pinmice no YouTube.



A Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil realiza a 4ª edição da Conferência Internacional da Diversidade e Turismo LGBT, de forma online e gratuita, de terça (17) a quinta (19).



Eleições 2020: Para confirmar o endereço do seu local de votação no domingo, acesse o site do TRE-RJ ou do TSE.