Um dos hotéis onde autoridades de São João de Meriti se hospedaram. Reprodução

Por Sidney Rezende

Publicado 24/04/2021 06:00

Em 2014, os funcionários e aposentados da prefeitura e Câmara Municipal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, estavam há três meses sem receber seus salários. O que eles não sabiam era que vereadores, servidores escolhidos a dedo, secretários municipais e o procurador geral do município de São João de Meriti estavam torrando dinheiro público em viagens com tudo pago para Porto Seguro, Natal, Aracaju, Cabo Branco e outras cidades turísticas da região nordeste.



IMPROBIDADE



Um minucioso trabalho do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que levou anos para ser concluído, finalmente formalizou um inquérito civil recheado de provas que transformam em réus aqueles que participaram da farra das viagens. A coluna teve acesso à documentação. A ação civil pública arrola dois ex-vereadores, atualmente deputados estaduais: Giovani Leite de Abreu, o Giovani Ratinho (Pros), e Marcos Muller (Solidariedade). Além deles, cada processo traz no mínimo 30 acusados. A explicação oficial dada pelos participantes do esquema era que as hospedagens em hotéis de luxo, com dinheiro público, era para realizar um curso de capacitação. As causas estão sendo avaliadas pelo MP em quase R$ 5 milhões. "A presente demanda visa ao ressarcimento de danos ao erário, bem como a imposição de sanções por atos de improbidade administrativa em razão da verificação de que os réus, na qualidade de agentes públicos e agentes particulares, se beneficiaram ou concorreram para a prática de atos ímprobos decorrentes da contratação de curso de capacitação em local situado mais de 1.500Km de distância da sede do município", acusa o MP.

Clima: Discurso x projeto de lei

Publicidade

Após fala do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima, o deputado federal Alessandro Molon (PSB) sugere: "Vamos fazer um teste? Com a promessa de Bolsonaro ao mundo de neutralizar emissões até 2050, vejamos se o governo apoia o PL 3961/20, que apresentei ano passado e que fixa essa mesma meta em lei. Vamos propor, no próximo Colégio de Líderes, que a urgência desse PL seja pautada".

Publicidade

Escandalosa prescrição

O TCE-RJ, órgão encarregado de fiscalizar a correta aplicação do dinheiro público, por ter mantido processos arquivados na "prateleira", vai impedir que deixem de ser arrecadados R$ 1,35 milhão aos cofres públicos. Levantamento feito pelo site "Metrópoles" aponta que um desses processos, que teve o prazo prescrito, iniciou em 2006 para apurar recebimento de subsídios irregulares feitos por um prefeito da Baixada e não deu em nada.

Publicidade

Inflação pode aliviar

O Boletim FGV/Ibre garante que já nas próximas divulgações do IPCA devem aparecer desaceleração da inflação. Em março, esta já teria sido baixa, se não fosse o reajuste de 11,26% da gasolina. Nos próximos meses, as taxas serão decrescentes, o que sugeriria recuo das tensões inflacionárias.

Publicidade

PICADINHO

Quase metade dos agendamentos de março para atendimento na Defensoria Pública foram feitos pelo aplicativo, lançado há seis meses.



Deputado federal Pedro Augusto (PSD) apresenta proposta para criar o Dia Nacional do Youtuber, em 14 de fevereiro, data em que a plataforma foi criada.

Publicidade

5ª edição do Fórum Cultura + Diversidade acontece online pela conta oficial do fórum no Youtube até a próxima quarta-feira (28). Debates diários, às 19h.