Por Charles Rodrigues

Há quatro dias, familiares e amigos se mobilizam em busca do menino Isaak do Carmo Félix, de 10 anos. Ele desapareceu, na noite do último domingo, após sair do apartamento onde mora com os pais e três irmãos, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a família, Isaak sofre de transtornos psicológicos e faz uso de remédios controlados. Ele foi visto, pela última vez, por uma vizinha, saindo do prédio em direção ao portão do condomínio. Isaak vestia bermuda verde claro e blusa verde escuro. Testemunhas disseram ter visto o menino embarcando em um van que seguia para Campo Grande. A informação está sendo investigada pela polícia.

De acordo com a família, Isaak mantinha a rotina de estudos em casa, mas, a necessidade do isolamento social, devido à pandemia, potencializava seus transtornos psicológicos, e já havia motivado fugas ocasionais. “Como toda criança, ele gostava de sair do apartamento para brincar com os amiguinhos. Mas, diante de suas limitações, ficávamos vigiando os horários e a localização”, lembra o pai, o cozinheiro Jorge Costa Féliz, de 36 anos. “Estamos apreensivos, pois são quatro dias sem notícias. Já vasculhamos diversos bairros e regiões. É uma dor muito grande. Será que ele está se alimentando? Onde está dormindo? Tomando os remédios? São perguntas que ficam nos atormentando”, disse, emocionada, a mãe do menino, a dona de casa Cremilda do Carmo, de 35 anos.

Investigações – O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). De acordo com informações repassadas à família, os policiais estão fazendo diligências e buscas ao paradeiro do menino Isaak e não descartam solicitar à Justiça imagens de câmeras gravadas em condomínios e comércios da região para auxiliar nas investigações. De janeiro a setembro, de 2020, foram registrados 2.340 desaparecimentos em todo Estado do Rio de Janeiro, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).



Pandemia: conflitos e transtornos psicológicos podem ser gatilhos para desaparecimentos

Segundo especialistas, a dificuldade de administrar conflitos e a potencialização de transtornos psicológicos são alguns dos gatilhos motivadores de desaparecimentos, em tempos de pandemia. “Conviver com a pandemia tem gerado diversos conflitos familiares e transtornos, que, se não administrados, podem gerar inúmeros problemas, entre eles os desaparecimentos. Em relação às crianças e adolescentes, o diálogo é fundamental, pois, a reclusão os impulsionam para o uso exacerbado das redes sociais e os deixam expostos a uma rede de aliciadores”, ressalta Luiz Henrique de Oliveira, gerente do Programa SOS Crianças Desaparecidas da Fundação da Infância e da Adolescência (FIA), que orienta às famílias procurarem apoio na FIA ou nos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) de suas regiões.