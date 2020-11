Gláucio Durce está desaparecido há 22 dias Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 13/11/2020 19:21

Familiares e amigos buscam, há 22 dias, o paradeiro do empresário niteroiense Gláucio Durce Nascimento, de 40 anos. Ele está sumido desde o último dia 22 de outubro, quando teria sido abordado por homens armados ao passar com o carro, um Honda Civic Touring, de cor branca, em um dos acessos à comunidade Nova Grécia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O aparelho celular de Gláucio foi desligado e o carro ainda não foi localizado.

De acordo com relatos à polícia, Gláucio retornava da casa dos pais, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e, antes de voltar para residência, em Niterói, resolveu fazer uma entrega de tênis na região de Tribobó, próximo à comunidade Nova Grécia, onde ocorreu a abordagem por três criminosos armados. O empresário estava acompanhado de uma mulher. Ela teria sido liberada pelos bandidos, que seguiram com o empresário, dentro do veículo, para interior da comunidade.

A mulher que estava com o empresário já foi identificada e prestou depoimento. Segundo familiares, Gláucio não estava recebendo ameaças e não tinha desavenças ou dívidas. Para facilitar a identificação, eles informaram que Gláucio tem uma cicatriz grande no quadril, do lado direito, por conta de uma cirurgia realizada há poucos meses. “Tudo que sabemos é que ele foi abordado e levado pelos bandidos. A família está abalada, mas ainda tem esperança de reencontrá-lo vivo”, disse, um primo do empresário, que preferiu não se identificar.

Investigações- Segundo a polícia, apesar de a linha de investigação apontar para um latrocínio (roubo seguido de morte), nenhuma outra possibilidade será descartada. O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro) e encaminhado ao setor de Descobertas de Paradeiros da Delegacia de homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Informações sobre o paradeiro de Gláucio Durce podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (21) 2253-1177.