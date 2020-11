Eraldo está sumido há 4 meses Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 20/11/2020 19:56 | Atualizado 20/11/2020 20:01

Há quatro meses, familiares buscam notícias sobre o paradeiro do eletricista Eraldo da Costa Carvalho, de 57 anos, que desapareceu, misteriosamente, após sair de casa, em Higienópolis, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eraldo morava sozinho e foi visto, pela última vez, no dia 4 de agosto, em um comércio da região. O aparelho celular do eletricista foi desligado e o último sinal telefônico teria sido registrado em algum ponto da Baixada Fluminense. Abalados, após buscas em hospitais, abrigos e institutos médico legais (IMLs), familiares fazem mobilização nas redes sociais.

De acordo com a família. Eraldo não aparentava estar sofrendo problemas de saúde e mantinha a rotina doméstica. Contudo, alertados pelos vizinhos sobre a ausência no apartamento, familiares constataram o desaparecimento do eletricista, que trabalhou por 30 anos como operador de produção em uma fábrica de produtos eletrônicos. “Foi um choque para a família. Apesar da distância e da vida reservada, ele gostava de manter contato com as irmãs, que ainda moram no Noroeste do Estado do Rio. Estamos sem informações e sofrendo com a ausência. Já fizemos buscas em diversos locais. É muito triste”, lamenta o primo do eletricista, o motorista Ailton Victer, de 64 anos.

Após o sumiço, familiares conseguiram abrir o apartamento do eletricista e não encontraram vestígios de violência ou sinais de fuga. “Estava com os cômodos intactos, sem sinais de arrombamento ou indícios de violência. Encontramos todos os documentos e as roupas nos armários. Tudo indica que ele saiu com a roupa do corpo e pretendia retornar”, ressalta Ailton. A hipótese de um possível transtorno psicológico não foi descartada pela família. “Acreditamos que, por ser muito reservado, poderia estar sofrendo algum tipo de transtorno, mas não quis falar com a família. Por isso, não descartamos a possibilidade de ele estar nas ruas, como andarilho. Mas, nossa esperança é reencontrá-lo, não importa em qual circunstância”, acrescentou o sobrinho de Eraldo, o bibliotecário Márcio Carvalho Fernandes, de 43 anos.

Saques – Segundo informações repassadas à família, a polícia solicitará à Justiça a quebra dos sigilos bancário e telefônico, já que foram registrados, neste período, dois saques na conta corrente do eletricista. Gravações de imagens de câmeras da região também serão checadas. Mantidas em sigilo, as investigações estão a cargo da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (21) 2253-1177.

Zonas Norte e Oeste registram 642 desaparecimentos em 2020

De janeiro a setembro, de 2020, foram registrados 2.430 desaparecimentos no Estado do Rio de Janeiro. Na Região Integrada de Segurança Pública (RISP2), que compreende Zona Norte e Zona Oeste, ocorreram 642 casos, no mesmo período. De acordo com especialistas, a RISP2 concentra maior número de ocorrências de desaparecimentos devido, sobretudo, a predominância de áreas dominadas pelo tráfico de drogas e milícias.