Pedro Messas desapareceu, há 5 dias, após sair de um restaurante, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 12/02/2021 17:21

“Livrai-me de todo o mal, amém”. A inscrição, tatuada sob a imagem de um crucifixo, no peito do estudante de radiologia Pedro Messas dos Santos, de 33 anos, reflete a esperança e as orações da família dele, que busca, há cinco dias, em meio à dor e angústia, encontrar o seu paradeiro. Pedro desapareceu, na noite do último domingo, após sair de um restaurante, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. Ele usava camisa preta e calça jeans. O aparelho celular dele foi desligado.

Segundo familiares, Pedro teria saído da casa, em Piratininga, para um encontro com amigos. Ele foi visto, pela primeira vez, no início da noite, em uma lanchonete, próxima de sua residência. A seguir, o estudante foi para um famoso restaurante da região. De acordo com relatos de amigos, Pedro teria saído do estabelecimento, por volta da meia-noite, quando foi visto no estacionamento, saindo em seu carro, o voyage prata, que também não foi localizado.

Publicidade

De acordo com a irmã do estudante, a pedagoga Tiana Messas, de 41 anos, Pedro não tinha inimigos, não fazia uso de medicamentos controlados e, tampouco, apresentou mudanças de comportamento. “Ele tem muitos amigos e gosta de estar entre eles. Contudo, também é muito caseiro. Pedro tem duas filhas, de 5 e 8 anos. Está desempregado, mas entrou no curso de radiologia e pretendia seguir carreira na área. Não sabemos o que aconteceu. A família está abalada. Já procuramos em hospitais e institutos de medicina legais (IML). É muito triste ficarmos sem noticias! Nossa esperança é tê-lo de volta. Vamos continuar às buscas”, reiterou a irmã.

Investigações- Registrado na 81ª DP (Itaipu), o caso foi encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Os policiais investigam, conforme relatos da família, a hipótese de o estudante ter ido para São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Imagens de câmeras de comércios da região foram analisadas pelos policiais, que já ouviram testemunhas e realizam diligências para elucidar o desaparecimento do estudante. A DHNSG deixa à disposição da população o telefone (21) 2717-2838 e ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato.



Em 2020, municípios das Regiões Metropolitana e dos Lagos registraram 481 desaparecimentos

Publicidade

Em 2020, a 4ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), que compreende os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Região dos Lagos, registrou 481 desaparecimentos de pessoas. Conforme dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), no mesmo período, foram contabilizados o total de 3.350 casos em todo Estado do Rio de Janeiro.