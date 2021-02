Por O Dia

Publicado 09/02/2021 21:33

A terça-feira foi agitada dentro e fora da casa do "Big Brother Brasil 21". O dia começou com a participação de Lucas Penteado no "Encontro com Fátima Bernardes". Essa foi a primeira entrevista do humorista após a desistência do "Big Brother Brasil", no último fim de semana.Na atração, Lucas se negou a falar sobre Lumena e Karol Conká e declarou torcida a Juliette . Além disso, Lucas também contou que não se surpreendeu com a reação a sua bissexualidade. "Como eu sou ator, a minha vida pessoal não era pública. No momento em que eu aceitei participar, eu falei pra minha família 'eu vou ser eu'. A gente usa uma máscara social para ser aceito pela sociedade. O mundo é muito violento. Eu entrei no BBB e me senti seguro. Mas na verdade eu vi a reprodução do que acontece do lado de fora", disse.