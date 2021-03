BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 21:00

A volta de Carla Diaz ao jogo após o Paredão falso deu o que falar no "Big Brother Brasil 21". Alguns brothers se mostraram bastante preocupados com o retorno da participante e com o que ela poderia ter escutado no quarto secreto. Já outros, ficaram bem tranquilos. Que dirá Arthur, que foi pedido em namoro pela sister assim que ela voltou. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas.

Quando os brothers foram para a área externa, ela retirou a máscara, surpreendendo a todos. Camilla de Lucas, Pocah, Juliette e João Luiz correram para abraçá-la. Depois de tirar a máscara, Carla se ajoelhou e praticamente pediu Arthur em namoro. "Você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?", perguntou.

A atitude da atriz causou decepção em famosos e internautas. "Que mico, Carla", disse uma internauta. "Já pode eliminar, Brasil", comentou outra pessoa. "Ah Carla, tava indo tão bem", lamentou Wesley Safadão ao ver o beijo. "Tô assistindo Carla e Arhur com uma música na cabeça... OH no, oh no, oh no no no no no", brincou Mumuzinho.

Dentro da casa, teve gente que ficou bastante preocupada. Sarah queimou a cabeça para entender a motivação do público de ter escolhido Carla para o Paredão falso . “Se a gente achava alguma coisa dela, a gente tem que saber que estava errado. Porque se ela voltou, a gente estava errado. Não vamos continuar com guerra e brigar com ela, se a gente estava errado. Foi uma resposta para nossa dúvida”, disse Sarah.

"Porque eu sei que eu realmente estava sentindo que você estava sem brilho, estava desgastada emocionalmente e que eu realmente achei que você fosse sair. Me perdoa se eu te magoei, de verdade", continuou se justificando.



"O brilho acho que foi a parte mais coerente e mais tranquila de tudo que eu ouvi, Viih", respondeu Carla.

