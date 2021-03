Carla Diaz volta ao ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Publicado 11/03/2021 12:10 | Atualizado 11/03/2021 13:22

Rio - Carla Diaz fez sua volta triunfal à casa do "BBB 21" na tarde desta quinta-feira. Vestida de dummy, a atriz deixou o quarto secreto e chegou à casa para surpreender seus colegas de confinamento. Sem dizer uma palavra, Carla bateu na porta de todos os quartos para acordar os participantes.

Quando todos foram para a área externa, ela retirou a máscara, surpreendendo a todos. Camilla de Lucas, Pocah, Juliette e João Luiz correram para abraçá-la. Depois de tirar a máscara, Carla se ajoelhou e praticamente pediu Arthur em namoro. "Você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?", perguntou.

A atitude da atriz causou decepção em famosos e internautas. "Que mico, Carla", disse uma internauta. "Já pode eliminar, Brasil", comentou outra pessoa. "Ah Carla, tava indo tão bem", lamentou Wesley Safadão ao ver o beijo. "Tô assistindo Carla e Arhur com uma música na cabeça... OH no, oh no, oh no no no no no", brincou Mumuzinho.

Fiuk foi um dos primeiros a procurar a atriz para se explicar. "Eu duvidei muito de você", disse. "Eu acolho, eu abraço, eu dou carinho, mas eu brinco também. Eu acho que você me interpretou de uma maneira bem equivocada. Só repensa. Eu estou de coração aberto", respondeu a atriz.

Posteriormente, na academia, em conversa com Camilla e João, Carla falou sobre sua volta. "Agora as pessoas estão ali na sala com cara de bunda, por causa de tanta merd* que falaram".

