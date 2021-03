BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 21:00

A prova do líder só terminou no início da tarde desta sexta-feira e definiu Gilberto e Sarah os grandes vencedores. Agora, os brothers terão que disputar entre si quem será o soberano da semana. Mas nem todo mundo aceitou bem a derrota e desistências foram o suficiente para gerarem algumas pequenas brigas. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas.

fotogaleria

Publicidade

Carla Diaz conversou com Fiuk na cozinha após os dois deixarem a prova do líder . A atriz lamentou o fato de Arthur não ter ido falar com ela após a desistência da prova. "Para você ver. Está há quantas horas aí... Deve estar agoniado para saber o que está acontecendo. Não quis nem saber", disse Carla sobre o crossfiteiro. "De mim até tudo bem, mas de você, pô", concordou Fiuk.

Publicidade

Os vencedores foram Sarah e Gilberto após pouco mais de 13 horas de disputa. Pouco tempo antes, Pocah comentou que estava com muita vontade de ir ao banheiro e Juliette concordou com a funkeira em deixar a prova. A dupla vencedora ganha a imunidade e terá que disputar entre si a liderança e um carro Fiat. Outra informação importante é que a primeira dupla eliminada, que foi Fiuk e Carla Diaz, está indicada ao Paredão e disputará a Prova Bate e Volta com o participante mais votado no Confessionário.

Mas Juliette parece não ter aceitado a derrota . A sister lamentou o fato de não ter ganhado durante uma conversa com Caio, Rodolffo, Sarah e Gil na varanda da casa do 'Big Brother Brasil 21'. A maquiadora foi às lágrimas por ter perdido a competição, já que Pocah queria ir ao banheiro. "Eu não estou com raiva dela, estou triste porque eu queria muito isso, eu faria qualquer coisa", disse ela, que continuou: "Vocês viram que eu ficaria ali, ali eu ficaria horas".

Publicidade

O fazendeiro, então, discordou da paraibana. "Você estava mais cansada do que nós, Juliette". A sister negou e disse que estava se sentindo bem. "Você está querendo dizer que eu não iria até o fim?", perguntou a advogada. "Não, Juliette, se eu quisesse dizer isso eu diria com essas palavras. Você inventa as coisas. Me irrita", respondeu Caio.

Publicidade