Publicado 19/03/2021 10:47 | Atualizado 19/03/2021 10:52

Rio - Carla Diaz conversou com Fiuk na cozinha após os dois deixarem a prova do líder. A atriz lamentou o fato de Arthur não ter ido falar com ela após a desistência da prova. "Para você ver. Está há quantas horas aí... Deve estar agoniado para saber o que está acontecendo. Não quis nem saber", disse Carla sobre o crossfiteiro. "De mim até tudo bem, mas de você, pô", concordou Fiuk.

"E eu tenho certeza que está supercurioso pra saber o que está acontecendo", afirmou Carla. "E até uma preocupação com você que podia ter também, né", alfinetou Fiuk. Carla acredita que Arthur se importa com ela. "O pior de tudo é que tem. Só que ele nem imagina que eu estou no Paredão", disse a atriz. "Tudo isso com o argumento de que 'eu não posso ficar perto, senão você vai se prejudicar por minha causa'", completou a atriz. Fiuk disse não entender esse argumento.