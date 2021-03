Bianca Divulgação

Por Leonardo Rocha

Publicado 28/03/2021 08:00

Não foram poucas as vitórias de Bianca ao embarcar, de mala e cuia, no universo do funk. Aos 19 anos, a cantora viralizou com o hit Tudo No Sigilo, foi citada na lista de apostas de artistas latinas da Billboard e, agora, consolida o sucesso com a música Sem Perder a Pose, com MC Zaac. Nada mal para uma cria do Parque São Matheus, comunidade de Campos, que deixou o interior do Rio para correr atrás dos seus sonhos na cidade grande.

E essa mudança, claro, não foi da noite para o dia. Com muita força de vontade, mas pouco dinheiro no bolso, a funkeira teve que se virar até ser reconhecida na música. "Compartilhei uma quitinete com uma amiga no Morro do Congonha e, depois, morei de favor em Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Teve dias que não tínhamos sequer um real. Passei fome, dormi no chão... Foi muito difícil, fui até para a praia vender caipirinha. Mas fico feliz, porque todo o esforço valeu a pena", lembra Bianca.

E essa experiência fez dela mais forte. Hoje, com mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify, a cantora não se arrepende de ter acreditado na sua intuição. "Essa experiência me ensinou a não desistir, me fortaleceu e, com certeza, trouxe mais inspiração para as minhas letras. Eu venho do funk proibidão, mas hoje a minha música está com um estilo de funk mais pop."

Com muita sensualidade e empoderamento, a funkeira mostra uma nova vertente do seu trabalho com Zaac. "Ele é um cara que eu admiro. Estou botando fé nesse clipe: foi o mais sensual e bem produzido que eu fiz. Tem grande potencial", diz ela, que não ficou nem um pouco tímida nas cenas. "Encarei com muita naturalidade, porque eu sou assim: fofa, meiga, menina, mas também tenho esse meu outro lado", destaca Bianca, que buscou inspiração em Anitta e Nicki Minaj.

Voz ativa na liberdade sexual feminina, a funkeira deseja inspirar a mulherada. "Tem que haver igualdade. Chega dessa história de mulher ter que agradar homem. Nós, mulheres, temos coragem e tenho certeza que o funk tem contribuído para isso", ressalta.





'Existem muitos talentos'

Nascida e criada em comunidade, a estrela lembra da infância humilde, que remete a boas recordações do Parque São Matheus. "É um lugar que me faz lembrar de ter sido uma criança muito feliz. E é essa mesma felicidade que eu tento levar sempre comigo. Gostaria que criassem projetos profissionalizantes e dessem oportunidades ao povo das comunidades. Existem muitos talentos, muito potência. Muita gente boa esperando uma chance", destaca. "Antes, cheguei a fazer curso de farmácia, solda de tubulação, mas sempre quis ser cantora. Tenho fé de que ainda serei uma das maiores cantoras do Brasil."

