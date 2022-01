Ana Clara, Gleici Damasceno e Mahmoud Baydoun - Reprodução do Instagram

Publicado 01/01/2022 16:41

Amigos desde o "Big Brother Brasil 18", da Globo, Ana Clara, Gleici Damasceno e Mahmoud Baydoun abriram o ano de 2022 curtindo tudo na Disney Paris. O trio se reuniu neste sábado (1) mostrando que estão se divertindo por entre as atrações do parque.



Nos stories do Instagram, Ana Clara contou que o passeio marca a primeira vez de seus amigos na Disney. Anteriormente, Gleici e Ana Clara se encontraram na cidade há pouco menos de uma semana para comemorar os quatro anos de amizade. O séxologo se juntou às duas na última sexta-feira (31).

Os dias de descanso de Ana Clara antecedem a estreia da ruiva como apresentadora do “BBB – A Eliminação”, a Rede Globo. Ela irá comandar o programa ao lado de Bruno de Luca, além de voltar ao ar com o tradicional “Rede BBB”. Estreando em 19 de janeiro no programa que entrevista de forma descontraída os eliminados de cada edição, Ana Clara, que ficou em terceiro lugar no BBB 18, entra substituindo Vivian Amorim, que está gestando seu primeiro filho.