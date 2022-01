Marília Mendonça e Naiara Azevedo - Reprodução

Publicado 22/01/2022 11:27 | Atualizado 22/01/2022 11:37

Rio - A família de Marília Mendonça, que faleceu aos 26 anos em um acidente aéreo em 2021 , autorizou o lançamento da parceria da cantora com Naiara Azevedo após dias de polêmica. A informação foi confirmada pelo irmão de Marília, João Gustavo, nas redes sociais. "50%" poderá ser divulgada desde que exiba o videoclipe gravado originalmente, ainda quando a Rainha da Sofrência estava viva.

A polêmica começou quando a sertaneja foi anunciada no "BBB 22" na semana passada e sua equipe anunciou o lançamento da parceria. No entanto, a família de Marília desaprovou a versão escolhida para divulgação e barrou a veiculação ao afirmar que Naiara queria se promover sobre a morte da cantora.

O irmão de Marília chegou a detonar Naiara nas redes sociais e explicar que a família não queria a segunda versão produzida, na qual a confinada no "BBB" aparece chorando enquanto vê cenas de Marília no telão. No entanto, agora, ele voltou às redes para pedir desculpas pelo discurso excessivo e justificar dizendo que a família não havia gostado da segunda versão do videoclipe.

"A equipe da Naiara Azevedo nos procurou e entendeu nossa posição contrária ao lançamento de uma gravação feita após a morte da Marília... Um vídeo totalmente diferente daquilo que a Marília havia feito em vida, com um tom apelativo de tristeza e sofrimento", começou João.

"Minha irmã sempre levou alegria e felicidade por onde passava, essa é a imagem que queremos defender. Nunca fomos contrários ao lançamento do vídeo feito em vida pela Marília com a Naiara, essa era a vontade dela e será respeitada. A equipe da Naiara se comprometeu a não utilizar o vídeo gravado após a morte da Marília e vão utilizar o videoclipe gravado em vida pela Marília para a divulgação da música 50%", continuou.

"Peço desculpas pela forma intempestiva como agi, criticando de uma forma dura a artista Naiara... Quando minha mãe tomou conhecimento do vídeo que queriam lançar, ela ficou muito triste, e vê-la daquela forma me fez perder a cabeça e agir de uma forma impulsiva. Hoje, de cabeça fria, reconheço que fui duro nas palavras e por não ter compromisso com o erro, peço desculpas à Naiara e toda sua equipe", finalizou.