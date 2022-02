Léo Santana e Lore Improta - Repordução do Instagram

Léo Santana e Lore ImprotaRepordução do Instagram

Publicado 20/02/2022 23:03

Alerta casalzão! Léo Santana e Lore Improta comemoraram um ano de casados, neste domingo (20), com direito a viagem romântica à Santa Catarina, no sul do país. O cantor e a dançarina compartilharam alguns registros em clima de romance, em que aparecem agarradinhos, com direito a muita declarações de amor.

fotogaleria



No post, Lore falou sobre a relação com o artista. "1 ano de casados nesse lugar mágico! Parece que estamos dentro de um quadro. Te amo vida! O primeiro de muitos", escreveu ela na legenda da imagem em que o casa aparece juntinho numa vista paradisíaca. A publicação recebeu mais de 128 mil curtidas em menos de 30 minutos.

Já Léo mostrou alguns cliques que o casal fez ainda na cama e se derreteu por sua amada: "1 ano do SIM! Te amo, Neni. Deus nos conceda muitos anos juntos, nos livrando e nos protegendo e nos dando sabedoria pra seguirmos", declarou o músico. Os dois são pais de Liz, de apenas cinco meses.



Rapidamente, os seguidores dos artistas passaram a comentar no post: "Aproveita seus lindos", disse um. "Amores da minha vida!", falou outro. "Seus lindos. Todo amor do mundo", escreveu um terceiro.

Em 20 fevereiro do ano passado, Léo Santana e Lore Improta se casaram em uma cerimônia intimista em Salvador, na Bahia, onde moram. No dia 26 de setembro, Lore deu a luz à Liz, primeira filha do casal.