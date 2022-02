Super-heroína! Lexa comemora aniversário de 27 anos com festa temática

Rio - A cantora Lexa comemorou seu aniversário de 27 anos com uma festa temática inspirada em super heróis. O tema do evento foi "Super Lexa" e a artista se vestiu a caráter. Durante o evento, Lexa recebeu o carinho do marido, MC Guimê, que usou uma máscara de urso, e também de familiares. Famosos como Bianca Andrade, Thaynara OG, o ex-BBB Rodrigo Mussi, que foi fantasiado de Dummy, entre outros.

Recentemente, MC Guimê fez uma tatuagem em homenagem a amada. "Hoje eternizei na pele uma pessoa que já está eternizada em minha alma e no meu coração desde que a conheci. Essa tattoo é um símbolo de amor e gratidão. Deus colocou você em minha vida como um presente e daqui a dois dias celebraremos mais um aniversário seu. Decidi te presentear fazendo essa 'loucura' de amor porque você merece isso e muito mais. Obrigado por tudo, Lexa. Te amo de uma forma que não sei explicar", se declarou Guimê na ocasião.

Relatar erro