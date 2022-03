Orquestra Sinfônica Juvenil Caroca Chiquinha Gonzaga - Rafael Ribeiro/IBME

Publicado 07/03/2022 12:30

Rio - Foi em meio a pandemia, em 2021, que a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga foi criada pelo Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME). Para celebrar um ano de atividades, a orquestra, que é formada exclusivamente por meninas da rede pública de ensino do Rio, vai promover concertos em homenagem ao Mês Internacional da Mulher.

A série se inicia com duas apresentações no dia 8, na Rádio Roquete Pinto, com transmissão direta do "Programa Toda Tarde" nas redes da emissora, apresentado pela violinista Claudia Barcellos, às 15h, e no Caxias Shopping, às 18hs, na Praça de Alimentação. A regência é da maestrinaPriscila Bomfim.

Já no dia 9, a fagotista da orquestra, Milena Rodrigues, estará acompanhada da Presidente e da Diretora Executiva do IBME, Denize Vieira e Moana Martins, respectivamente, no bate papo "Mulheres que Fazem e Acontecem”, llve promovida pela Universidade Federal de Pernambuco, com transmissão ao vivo YouTube, às 19 horas. Na ocasião, além do bate-papo, serão apresentados vídeos de apresentações da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga. Abaixo, serviço completo da agenda confirmada.

No repertório para as comemorações que marcam o caminhar desse primeiro ano das meninas da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, música de grandes compositores, como Chiquinha Gonzaga, Milton Nascimento, Pixinguinha, Astor Pizaolla, entre outros, e a certeza de conquistar muitos sonhos.

“A OSJ Chiquinha Gonzaga nasceu com o objetivo de mostrar a importância da representatividade da mulher em diversas áreas, inclusive da área musical. Essa orquestra tem meninas ainda tão jovens, mas sedentas pelo conhecimento e aprendizado. Vamos mostrar a todos a sua capacidade musical e artística, por isso é um privilégio muito grande trabalhar com esse grupo”, Priscila Bomfim, maestrina convidada da OSJ Chiquinha Gonzaga;