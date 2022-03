Carol Portaluppi curte praia com o pai e exibe corpão nas areias do Leblon

Rio - Carol Portaluppi e seu pai, Renato Gaúcho, aproveitaram o calorão do Rio de Janeiro para curtir uma praia na tarde desta quinta-feira. A modelo e o ex-jogador de futebol estiveram nas areias da Praia do Leblon, na Zona Sul da cidade. De biquíni, Carol ostentou seu corpão escultural no local e atraiu olhares. Recentemente, Carol Portaluppi se declarou para o pai nas redes sociais. "Te amo tanto. Você nem sabe o quanto, pai", escreveu a modelo na legenda de uma foto em que os dois aparecem na piscina.

