A influenciadora Jéssica Cardoso arranhou a córnea com suas unhas longas - Reprodução / Instagram

A influenciadora Jéssica Cardoso arranhou a córnea com suas unhas longasReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2022 16:36 | Atualizado 26/03/2022 16:38

Rio - A influenciadora digital Jéssica Cardoso lesionou a córnea, no final desta semana, por causa de um movimento acidental feito com suas unhas longas. Nas redes sociais, Jéssica contou aos seguidores sobre como tudo aconteceu.

fotogaleria

"Fui coçar o olho e acho que o movimento da minha mão foi mais rápido do que eu para fechar o olho direito, porque na hora que passei, a minha unha rasgou o meu olho [...] Quando a gente faz a unha, qualquer unha que você fizer, fica 'afiadinha', isso é normal...", disse após explicar que fez as unhas recentemente.

No momento do acidente, Jéssica estava em casa produzindo conteúdo digital com a amiga e também influenciadora, Camila Pudim. Ela e Camila se deslocaram até o hospital e chegando lá, o oftalmologista constatou que as unhas de Jéssica arrancaram um pedaço da córnea, o que poderia ter trazido graves consequências, como cegueira.

Jéssica foi medicada com remédios para dor e alguns colírios, além de aconselhada a manter o tampão no olho por 3 dias.

"Ai, gente, está tão difícil e dolorido tudo aqui... porém, já estou melhorando. Agora pelo menos, consigo abrir um dos olhos. No dia eu não conseguia! Pior que foi uma coisa do nada mesmo, eu falando e falando distraída, me descuidei", desabafou.

A influenciadora dedicou seu espaço nos stories do Instagram para tirar dúvidas dos seguidores a respeito do assunto e para ratificar a importância de ser cuidadoso com uma área tão sensível do corpo.