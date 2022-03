Will Smith e Jada Pinkett Smith na cerimônia do Oscar 2022 - AFP

"Esse é um tempo de cura, e estou aqui para isso", escreveu a atriz no Instagram. Também nas redes sociais, Will Smith se manifestou sobre o assunto na noite desta segunda-feira. "Todas as formas de violência são venenosas e destrutivas. Meu comportamento no Oscar da noite passada foi inaceitável e inexplicável. Piadas à minha custa são parte do trabalho, mas uma piada sobre as condições médicas da Jada foi demais para suportar e reagi emocionalmente. Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Estava fora da linha e fiz algo errado. Estou envergonhado e minhas ações não representam o homem que eu quero ser. Não existe espaço para violência em um mundo de amor e bondade".