Publicado 01/04/2022 17:51

Rio - Atualmente, Anitta é a artista que mais representa o Brasil no exterior. A TOP1 Global do Spotify veio da Zona Norte do Rio de Janeiro e desenvolveu sua carreira à sua maneira, sendo gestora de si mesma e tendo consciência da influência que tem. Por ser símbolo desse empoderamento feminino, o cantor das multidões Belo decidiu gravar 3 canções da artista em homenagem às mulheres. Em parceria com o selo Mousik, produção musical de Umberto Tavares e Jefferson Junior e direção de clipe de Beto Chaves, Belo Future: Poderosas chega aos tocadores digitais e em seu canal oficial do YouTube nesta sexta-feira (1°).



fotogaleria No medley do projeto Belo Future, o cantor interpreta as músicas "Zen", "Música de Amor" e "Ritmo Perfeito" mesclando a base do pagode com sonoridades eletrônicas. "Anitta é uma grande desbravadora. Mostrou que é uma grande empresária, compositora, cantora, que pode estar onde quiser, dançar da forma que quiser e usar a roupa que bem entender. E é essa liberdade que queremos trazer com esse trabalho", ressaltou Belo.

O artista também conta com um time feminino de peso para o trabalho audiovisual. No clipe, mulheres de diferentes padrões de beleza se maquiam em frente ao espelho enquanto esperam a chegada do fotógrafo - personagem interpretado pelo Belo. Mas, por traz dessas modelos, estão mulheres reais de diferentes ofícios e histórias, como bombeira, atleta, advogada...pessoas que, certamente, atravessaram um caminho difícil para ocuparem os espaços que estão hoje. Como Belo conta: "a reverência está muito além da estética. Está em suas vidas reais, suas lutas, suas trajetórias".



Esta é a quinta edição desse projeto audiovisual e inovador da carreira do Belo. Belo Future é uma parceria com a agência musical Mousik, empresa recém-chegada ao mercado, que visa trazer novas possibilidades e sonoridades a esse artista com 30 anos de sucesso. "São músicas que eu sempre gostei e que, agora, eu tenho a honra de interpretar. Para mim, é uma semente que está sendo plantada. Depois, podemos fazer um show totalmente inovador atingindo diferentes públicos, gostos e idades."