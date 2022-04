Bruna Marquezine sensualiza na frente do espelho - Reprodução Internet

Publicado 09/04/2022 09:03

Rio - Bruna Marquezine resolveu colocar o corpão pra jogo na noite desta sexta-feira. A atriz postou nos Stories, do Instagram, uma foto em que aparece sensualizando na frente do espelho. Na imagem, Bruna usa apenas um biquíni verde bem pequenininho. A atriz não escreveu nada na legenda da foto.

A artista está em uma boa fase na carreira e passou, recentemente, no teste para integrar o elenco do filme "Besouro Azul", da DC, que tem previsão de estreia para agosto de 2023. No longa, a atriz viver´Penny, a protagonista feminina. Xolo Maridueña, conhecido por protagonizar “Cobra Kai”, viverá Jaime Reyes, que dá vida ao "Besouro Azul".