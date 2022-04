Arthur e Luan cantaram juntos no palco, em Campo Grande - Reprodução

Arthur e Luan cantaram juntos no palco, em Campo GrandeReprodução

Publicado 30/04/2022 14:19

O campeão do BBB22, Arthur Aguiar, cantou ao lado de Luan Santana durante show da turnê Luan City, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (29). Em apresentação na cidade natal do sertanejo, os dois amigos apresentaram a música "Casa Revirada".

fotogaleria

Durante o show, Arthur subiu ao palco como convidado especial e a dupla deixou a plateia em êxtase. Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais, é possível ver os dois se abraçando com microfones em mãos. Nos bastidores, eles também registraram o momento ao lado de suas amadas, Maíra Cardi e Izabela Cunha.

Durante o show, Arthur subiu ao palco como convidado especial e a dupla deixou a plateia em êxtase. Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais, é possível ver os dois se abraçando com microfones em mãos. Nos bastidores, eles também registraram o momento ao lado de suas amadas, Maíra Cardi e Izabela Cunha.

Na manhã deste sábado (30), o ator usou o Instagram para publicar alguns cliques tirados durante a apresentação. “Registros de uma noite especial ao lado do meu amigo Luan Santana no Luan City Festival! Obrigado, Campo Grande! Foi incrível”, escreveu Aguiar na legenda do post.