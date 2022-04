Com abraço apertado, Douglas e Babu tiveram reencontro emocionante - Reprodução

Publicado 30/04/2022 14:59

O ator Douglas Silva, finalista do BBB22, viveu um momento emocionante no Baile da Vogue, na madrugada deste sábado (30). Durante a festa, DG teve a oportunidade de reencontrar Babu Santana, ex-participante do BBB20. Os dois fizeram parte do elenco do filme Cidade de Deus, que foi ao ar em 2002.

Douglas, que saiu do reality em terceiro lugar, publicou um vídeo que mostra o abraço demorado e comovente dado pela dupla no reencontro. Ao se verem pela primeira vez após a entrada de DG no programa, os dois reafirmaram a admiração que têm um pelo outro. "Como a gente esperou por esse abraço: DG e Babu Santana", escreveu na legenda.

Após muita espera, os fãs se animaram e se emocionaram com o momento. “Amizade de milhões”, brincou um internauta. “Dois artistas incríveis ao qual sou fã”, afirmou outro seguidor. Os internautas ainda relembraram vídeos e tweets publicados por Babu durante o BBB 22, sempre apoiando Douglas ao longo da competição.