Confira os looks das famosas no Met Gala 2022

Rio - O Met Gala, um dos eventos mais concorridos do mundo da moda, foi realizado na noite desta segunda-feira, em Nova York. O tema deste ano foi "Na América: uma antologia na moda" e é uma continuação do tema do ano anterior, "Na América: um léxico da moda".

Com isso, o "dress code" foi inspirado na "era de ouro", com direito a muita riqueza e luxo nos modelitos que passaram pelo tapete vermelho do evento. Famosos como Anitta, Blake Lively e Ryan Reynolds, Billie Eilish, Kim Kardashian, Cardi B, Lenny Kravitz, Kylie Jenner, Gigi Hadid, entre outros, prestigiaram o evento.

