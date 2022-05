Erasmo Carlos faz show em homenagem ao Dia das Mães - Guto Costa/Divulgação

Publicado 06/05/2022 11:39

Rio - Este Dia das Mães não poderia ser mais especial. O cantor Erasmo Carlos vai fazer uma edição exclusiva de seu show "O Futuro Pertence à Jovem Guarda" em homenagem à data, no próximo domingo, a partir das 20h, no Qualistage, que fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O Tremendão promete emocionar o público com as canções que foram sucesso na época e marcaram toda uma geração.

"Como é um show exclusivamente com músicas da Jovem Guarda, a gente vai fazer uma homenagem às mães, sim", diz o cantor, que não quer estragar a surpresa. "Eu não queria dizer o que é porque é uma surpresinha, de forma musical, que a gente vai fazer para homenageá-las", adianta o roqueiro, que está feliz com a volta aos palcos depois da pandemia da covid-19.

Retorno aos palcos pós-covid

Erasmo Carlos foi contaminado pela covid-19 em agosto do ano passado. O cantor, que chegou a ser internado na CTI, está feliz por ter se recuperado e fala sobre sua preparação e a emoção de voltar aos palcos após a doença. Ele recebeu alta do hospital em setembro do mesmo ano e ainda faz exercícios de reabilitação.

"Tem sido difícil porque foram dois anos de reclusão e voltar é difícil. Primeiro pela incerteza. Pode ou não pode? É com máscara ou sem máscara? É com álcool em gel ou sem álcool em gel? Então, a gente tem ainda bastante cuidados. Eu tinha esquecido de como era essa emoção do palco, as pessoas dando e recebendo amor", afirma o cantor.

"Eu tinha esquecido dessa emoção. Passei 12 dias com covid na CTI do hospital e senti bastante na pele. Eu disse: 'de repente, eu não volto mais, não vou mais ter essa sensação'. Então, está sendo difícil porque na recuperação eu faço aulas de fisioterapia, fonoaudiologia, aulas até de instrumentos para eu me familiarizar de novo e tudo mais. Requer equilíbrio. São fatores que você vai fazendo exercícios, vai fazendo as coisas e elas vão voltando lentamente", explica.

Mas Erasmo já está na ativa há algum tempo. "Já fizemos shows em São Paulo, até no Rio mesmo, Porto Alegre. Já sentimos de novo aquela sensação gostosa de estar fazendo ao vivo. Receber o amor do público e devolver. Tem sido assim e a gente quer repetir agora no Qualistage esse domingo, manter essa energia", afirma o artista, que revela qual música não pode faltar em seus shows.

"Sem dúvida é 'Sentado à beira do caminho', que é considerada minha obra prima de carreira, meu carro-chefe. Onde eu vou me pedem pra cantar. Eu brinco dizendo que se eu não cantar, sou crucificado", diz Erasmo, que gosta de atender ao pedido do público.

"Todo artista tem que cantar seus grandes sucessos. Os Rolling Stones cantaram 'Satisfaction' todo show. Roberto Carlos canta 'Detalhes' todo show. Os Los Hermanos, por exemplo, não cantam Anna Júlia, as vezes, porque eles não querem e a gente respeita. Mas não é o meu caso. Então, eu também tenho meu carro-chefe que é o 'Sentado a beira do caminho'. Mas tem outras músicas muito pedidas também como 'Gente Aberta', 'Gatinha Manhosa', 'Mesmo que seja eu', e por aí vai".

Jovem Guarda

Erasmo explica o que o levou a criar a turnê "O Futuro Pertence à Jovem Guarda", que também ganhou um álbum homônimo, lançado no dia 4 de fevereiro deste ano. "Eu quis homenagear a frase 'O futuro pertence à jovem guarda'. Essa frase serviu de inspiração pro nome do programa 'Jovem Guarda', que é um programa que todos conheceram, que revolucionou os anos 60, mudando o comportamento musical e social do país", afirma.

"Mas eu vejo o álbum mais (do que a turnê) nessa frase. Essa frase foi dita pelo Lenin (revolucionário russo Vladimir Lenin), e ela quer chamar atenção sobre a jovem guarda, a nova geração. Os bebezinhos que estão nascendo, as novas gerações que estão chegando aí. E a gente não está cuidando dessas novas gerações, não estamos dando prioridade à Educação, à Saúde, coisas que precisam (ser priorizadas) para tentar fazer um mundo melhor. A gente não está cuidando do planeta para entregar para eles prosseguirem na missão. Vamos cuidar da jovem guarda, vamos fazer um mundo melhor para todos conviverem em paz e harmonia", pede o cantor.

SERVIÇO:

Show Erasmo Carlos - O Futuro Pertence à Jovem Guarda (Edição de Dia das Mães)

Data: 8 de maio de 2022 (domingo)



Início do show: 20h (a casa abre 18h30)



Preço: a partir de R$ 100,00



Local: Qualistage (Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ)



Ingressos: https://qualistage.com.br/eventim/19/erasmo-carlos



Classificação etária: 18 anos

A casa segue os protocolos de segurança, como disponibilizar álcool em gel.