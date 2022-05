Ana Furtado contrai covid-19 pela primeira vez, mas afirma estar bem - Reprodução

Ana Furtado contrai covid-19 pela primeira vez, mas afirma estar bemReprodução

Publicado 06/05/2022 20:08

A apresentadora Ana Furtado revelou, nesta sexta-feira (6), que testou positivo para covid-19 pela primeira vez, desde o início da pandemia. Em seu Instagram, ela informou que está bem e lamentou afastamento da 'Dança dos Famosos'.

fotogaleria

Apesar de ser seu primeiro contato com a doença, Ana tranquilizou seus seguidores. "Estou bem, não tenho sintoma nenhum, não quero que ninguém fique preocupado comigo. Foi a primeira vez que peguei, me cuidei muito esses dois anos, mas acabou acontecendo", afirmou ela.



Por estar contaminada, a jornalista, que é uma das participantes do quadro 'Dança dos Famosos', no programa "Domingão com Huck", da TV Globo, lamentou estar afastada da próxima fase da competição. "Como vocês sabem, estou na Dança dos Famosos, mas infelizmente não pude ir hoje para me apresentar porque testei positivo", explicou ela.