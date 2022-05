Com 5 meses de gravidez, Isa Scherer compartilhou imagens dos bebês na barriga - Reprodução

Com 5 meses de gravidez, Isa Scherer compartilhou imagens dos bebês na barrigaReprodução

Publicado 06/05/2022 19:39 | Atualizado 06/05/2022 19:42

A atriz Isabella Scherer, que está no quinto mês da gravidez de gêmeos, compartilhou uma série de fotos e vídeos de seu ultrassom mais recente, nesta sexta-feira (6). A nova mamãe, filha do ex-nadador Fernando Scherer, também revelou que os bebês, frutos do relacionamento com o namorado Rodrigo Calazans, estão se desenvolvendo muito bem.

fotogaleria

No Instagram, Isa deu mais detalhes sobre a gravidez. "Eles estão enormes. Eu tô de 20 semanas, mas eles já estão com tamanho de 21 semanas e quatro dias. A médica falou que eles estão com tamanho de bebê de gestação única", explicou a atriz, que espera um menino e uma menina.