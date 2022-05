Ivete Sangalo faz pocket show na coletiva de imprensa do novo Palco Mundo do Rock in Rio - Webert Belicio / Ag. News

Publicado 06/05/2022 14:08 | Atualizado 06/05/2022 15:00

Rio - A cantora Ivete Sangalo foi homenageada pela organização do Rock in Rio e pela Gerdau, empresa parceira do festival, durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, no hotel Prodigy Santos Dumont, para anunciar as novidades do Palco Mundo. Ivete é a artista que mais se apresentou no Palco Mundo, somando todas as edições do evento.

"Muitas estrelas passaram pelo Palco Mundo, mas não podemos falar em lançar um novo Palco Mundo sem lembrar a artista que mais vezes tocou nesse palco, somando todas as edições do festival. Ela que representa o Brasil de Norte a Sul, representa a brasilidade, representa a nossa arte... Então, por isso, hoje além de explicar melhor o conceito do Palco Mundo, a gente gostaria de fazer uma homenagem a essa artista que mais vezes pisou no Palco Mundo. Foram 15 vezes. Ivete Sangalo", disse Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, que está construindo o novo palco com aço, em uma estrutura 100% reutilizada e reciclável.

"Cada vez a gente mostra que é possível sonhar grande e fazer acontecer. Esse palco é mais um exemplo disso. A gente entende que nossa história vai inspirar a de outras pessoas. É essa história que a gente quer contar", disse Luis Justo, CEO do Rock in Rio.

Chamada ao palco para receber uma homenagem, Ivete afirmou que o festival sempre contribuiu para o seu crescimento como artista. "Eu agradeço demais. Estou aqui dentro de uma família. O Rock in Rio é uma família para mim. A história do Rock in Rio se confunde com a história da minha carreira, proporcionando alegrias, mas indiscutivelmente colaborando muito para o meu crescimento como artista", afirmou a cantora. "O Rock in Rio traz alegria com esse feeling de trazer a essência de um mundo melhor. É música, arte, desenvolvimento. Estou muito feliz, agradecida demais. Imagine?! Eu ser a artista que mais pisou no palco do Rock in Rio, eu posso tirar uma onda né?", brincou Ivete, que ganhou uma réplica do Palco Mundo.

"Esse é um assunto que urge (a reciclagem). Antes essa coisa da reciclagem, da sustentabilidade, de você ter uma relação cordial com o meio ambiente, de sobrevivência, era tão distante aos nossos olhos e ouvidos", comentou a cantora, que brincou com Roberto Medina, idealizador do Rock in Rio.

"Vou falar que o Medina tem uma paixãozinha por mim. Não vou abrir para o público senão vai virar fofoca, mas... ele tem uma predileção. Isso é evidente, fica claro pra todo mundo, mas deixa quieto", disparou Ivete, arrancando gargalhadas dos presentes no evento.