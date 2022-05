Paolla Oliveira e Diogo Nogueira trocam beijos em shopping no Rio

Rio - A atriz Paolla Oliveira e o sambista Diogo Nogueira estiveram em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira. Depois de participar de um evento de moda, Paolla estendeu a noite com o namorado e os dois jantaram em um dos restaurantes do local.

Enquanto esteve por lá, o casal trocou muitos beijos e carinhos. Simpáticos, Paolla e Diogo abriram um sorrisão para o fotógrafo ao perceber que estavam sendo fotografados.

Para a ocasião, Paolla Oliveira escolheu um modelito todo preto. Recentemente, a atriz foi rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, escola campeã do Carnaval carioca em 2022. Apaixonado, Diogo Nogueira, que é portelense, acompanhou a namorada durante os desfile da escola.

