Atrizes Agatha Moreira e Camila QueirozReprodução Internet

Publicado 17/05/2022 20:08 | Atualizado 17/05/2022 20:20

Após duas temporadas que deram o que falar, a novela Verdades Secretas não será levada ao ar em 2023. Segundo a TV Globo, a terceira temporada do drama de Walcyr Carrasco não está prevista para o ano que vem, já que o autor está dedicado a um novo projeto da emissora.

De acordo com a Globo, Walcyr será responsável pela próxima novela das nove da emissora, que vai ao ar em abril. Segundo o jornalista André Romano, do UOL, a terceira temporada de Verdades Secretas III entraria em pré-produção no segundo semestre de 2022, mas foi engavetada antes da retomada do projeto.

Apesar das mudanças, a segunda temporada da novela, que foi disponibilizada apenas na plataforma de streaming da emissora, será exibida pela primeira vez na TV aberta no segundo semestre de 2023. A grande novidade será o desfecho da protagonista Angel, interpretada por Camila Queiroz, já que, no Globoplay, foram disponibilizados dois finais para a personagem.