Após torcer o pé no Canadá, Valesca Popozuda chega de cadeira de rodas no Rio - AgNews / Webert Belício

Após torcer o pé no Canadá, Valesca Popozuda chega de cadeira de rodas no RioAgNews / Webert Belício

Publicado 17/05/2022 19:23

Valesca Popozuda desembarcou no Brasil, na tarde desta terça-feira (17), em uma cadeiras de rodas, após sofrer uma torção no pé enquanto fazia um show em Vancouver, no Canadá. A cantora chegou ao aeroporto Santos Dumont, na Zona Sul do Rio, vestindo uma bota imobilizadora no pé esquerdo devido ao acidente, que ocorreu no último domingo (15).

fotogaleria

A artista se machucou durante sua apresentação na edição canadense da festa Chá da Alice. Valesca precisou ser atendida com urgência, mas só foi levada ao hospital após abraçar e tirar foto com os fãs, ao final do show. Na unidade de saúde, ela teve o pé imobilizado e recebeu medicamentos para ajudar na recuperação.

Após o ocorrido, a cantora se manifestou nas redes sociais e tranquilizou os seguidores. "O show em Vancouver foi tão bom que eu até torci meu pé. Mas estou bem gente!!! Já fui atendida e já estou de botinha!!! Pronta pra outra. Que noite incrível, com direito até a um pé inchado no final! Brincadeiras à parte, vocês foram incríveis, Vancouver. Espero voltar em breve", afirmou.