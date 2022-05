Convento do Carmo passa a abrigar o Centro Cultural da PGE-RJ - Divulgação

Convento do Carmo passa a abrigar o Centro Cultural da PGE-RJDivulgação

Publicado 23/05/2022 14:23 | Atualizado 23/05/2022 14:30

Rio - Após quatro anos de obras de reforma e restauro, o antigo Convento do Carmo abre as portas no dia 27 de maio, sexta-feira, com uma exposição coletiva de arte contemporânea e palestra sobre a mais ilustre personagem que residiu nessa edificação histórica: D. Maria I, rainha de Portugal. A historiadora Mary Del Priore fará uma palestra temática a partir das 11h. D. Maria I morou no Convento do Carmo de 1808 até 1816, ano de sua morte. A palestra será realizada no espaço que serviu de aposento à rainha no período em que residiu no Rio de Janeiro.

A abertura do espaço ao público celebra a transformação de uma das mais antigas construções do país em centro cultural e acompanha o movimento de renascimento do Centro do Rio de Janeiro. A Procuradoria Geral do Estado, responsável pelo restauro do convento, transferiu para o prédio histórico da Praça XV o seu centro cultural, que passa a abrigar exposições artísticas e uma mostra permanente relacionada à história do próprio edifício.

O espaço conta com a mostra "Composição Carioca", uma exposição coletiva de arte contemporânea em homenagem ao Rio de Janeiro e seus moradores. A mostra reúne obras de renomados artistas brasileiros, como Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, e Vik Muniz, ao lado de jovens talentos, como Agrade Camíz e Tainan Cabral. A "Composição Carioca" fica exposta do dia 27 ao dia 13 de agosto, de terça-feira a sábado, das 10h às 18h.

"A Mostra 'Composição Carioca' fala de constituição e identidade. Reúne a pluralidade de potências da cidade do Rio de Janeiro, cuja riqueza emerge não apenas das suas belezas naturais, mas também das diferentes personas que nela habitam", destacou Cecília Fortes, curadora do Centro Cultural.

Novo espaço de cultura

O Convento do Carmo, passa a abrigar o Centro Cultural da PGE-RJ com diversas atividades de acesso gratuito, incluindo exposições artísticas de caráter temporário, a mostra permanente relacionada à história do próprio prédio e aos achados arqueológicos encontrados durante a reforma do edifício, um ciclo semanal de debates sobre temas de interesse público com especialistas do Brasil e do exterior, além de outras iniciativas.

Além do Centro de Estudos da PGE-RJ, também estão sendo transferidas ao convento as bibliotecas da Procuradoria, que incluem, além de um grande acervo de livros de Direito, coleções de referência, como a biblioteca de Raymundo Faoro, renomado autor de "Os Donos do Poder", que também foi Procurador do Estado, e a biblioteca de Octávio Tarquínio e Lucia Miguel Pereira, repleta de tesouros da literatura nacional. No prédio do convento, funcionarão ainda as salas de aula da pós-graduação em Advocacia Pública oferecida pela Escola da PGE-RJ, o Espaço Memória da Procuradoria, que relembrará os grandes nomes da Casa, e um bistrô.

"O novo Centro Cultural da PGE-RJ é a realização do esforço de sucessivas gerações da Casa e uma genuína declaração de amor à cidade e ao Estado do Rio de Janeiro", ressaltou Anderson Schreiber, procurador-chefe do Centro de Estudos da PGE.