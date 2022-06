Fábio Jr. promete clima romântico em show na véspera do Dia dos Namorados - Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2022 07:00

Rio - O Dia dos Namorados está às portas e o fim de semana traz diversas opções para os casais apaixonados. No Rio, Fábio Jr. abre as comemorações ao cantar seus maiores sucessos no show que realiza hoje, na Ribalta, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Com ingressos esgotados, o cantor que é um dos maiores nomes da música romântica no Brasil ainda retorna ao espaço para outra apresentação, neste sábado, na véspera do dia especial para os amantes.

"Tenho certeza de que vai ser legal pra caramba! É sempre muito bom estar no Rio, eu me sinto em casa, e ainda mais no Dia dos Namorados. Todo mundo apaixonado... Aproveita o show pra mandar um xaveco aqui, dar umas namoradas boas ali (risos), climão bom demais da conta!", declara o cantor, sem esconder a animação para as apresentações deste fim de semana.

Ao trazer canções como 'Só Você', 'Alma Gêmea' e 'Enrosca', o cantor promete noites especiais para os casais que querem fugir da rotina. Experiente em romance, Fábio Jr. ainda divide um conselho para quem está em dúvida sobre como celebrar o Dia dos Namorados, neste domingo, dia 12: "Acho que a gente tem que aproveitar todo dia pra namorar, pra estar junto... É muito bom, né?! Mas, no Dia dos Namorados, aproveita pra dar uma caprichada, fazer um mimo e deixar mais especial", sugere o artista.

Quem também sobe ao palco neste domingo é o trio Melim. Os irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo comentam a expectativa para os três shows que farão no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca. "Esperamos que sejam noites especiais, com muita música, vibe positiva, amor, reflexão e inspiração", afirmam.

Enquanto isso, o Tivoli Park, localizado no estacionamento do Via Parque Shopping, é a aposta ideal para os românticos que preferem celebrar a data com um pouco mais de adrenalina. O brinquedo Super Twister é uma das atrações preferidas pelos casais que gostam de aventura e têm coragem de se arriscar em um passeio de gôndolas radical. Por outro lado, o carrossel Expresso do Amor comemora um ano de sua reestreia no parque de diversões e cria o clima perfeito para quem quer conquistar a pessoa amada, decorado com cisnes e corações.

Confira a programação:

Fábio Jr. na casa de shows Ribalta



Dias: 10 e 11/06 (sexta-feira e sábado)

Horário: 22:30h (Abertura da casa às 20:30h)

Endereço: Avenida das Américas, nº 9.650 - Barra da Tijuca

Classificação: 18 anos.

Melim no Teatro Multiplan

Dias: 10, 11 e 12/06 (sexta, sábado e domingo)

Horário: Sexta e sábado às 20h. No domingo às 19h (Abertura da casa 1h30 antes do espetáculo).

Endereço: Shopping Village Mall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Ingressos entre R$ 80,00 e R$ 280,00; disponíveis no site Sympla

Classificação: Livre.

Anavitória com a 'Turnê dos Namorados' no Vivo Rio

Dia: 12/06 (domingo)

Horário: 20h

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Classificação: 16 anos.

ABBA Experience in Concert, no Teatro Clara Nunes

Dias: 11 e 12/06 (sábado e domingo)

Horário: 20h

Endereço: Shopping da Gávea - R. Marquês de São Vicente, 52 - Gávea

Ingressos: Plateia - R$ 160,00; balcão - R$ 120,00. Disponíveis no site Sympla

Classificação: Livre.

Tivoli Park

Horários: Segunda, quinta e sexta de 17h às 22h; fim de semana e feriado de 15h30 às 22h.

Endereço: Estacionamento do Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca